Fiyat/performans segmentinde çıkardığı telefonlarla isminden söz ettiren Xiaomi, bu stratejisini bağlı markalarında da sürdürüyor. Bir süreden beridir dedikodularda isimleri anılan POCO F3 ve POCO X3 Pro resmiyet kazandı. Her iki telefon fiyat/performans segmentinde yer alıyor.

POCO F3

Dürüst olmak gerekirse yeni POCO F3, o kadar da "yeni" bir akıllı telefon değil. Zira cihaz, hem özellikleri hem de tasarımıyla neredeyse Redmi K40'ın yeniden markalandırılmış versiyonu diyebiliriz. Elbetteki daha iyi bir fiyat ile sahip olabildikten sonra üzerinde Redmi ya da POCO yazmasının büyük bir önemi bulunmuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 865'in güçlendirilmiş bir versiyonu olarak piyasaya sürdüğü Snapdragon 870 işlemcisinden güç alan POCO F3; 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 4.520 mAh bataryası ve 33W hızlı şarjı kapasitesi ile seviyesine göre yeterli bir kullanım süresi sunan akıllı telefon, 48 MP'lik ana kamerası ile fotoğraf konusunda da fena bir performans vadetmiyor.

POCO F3 TEKNİK ÖZELLİKLER

-İşlemci:

CPU: Qualcomm Snapdragon 870

GPU: Adreno 650

-RAM: 6/8 GB

-Depolama: 128/256 GB

-Ekran:

Boyut: 6,67 inç

Çözünürlük: Full HD+

Yenileme Hızı: 120 Hz

Panel: AMOLED

-Arka Kamera:

Ana Kamera: 48 MP, f/1.79

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2

Makro Kamera: 5 MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

-Batarya:

Kapasite: 4520 mAh

Hızlı Şarj: 33W

-İşletim Sistemi:

OS: Android 11

Arayüz: MIUI 12

-Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

POCO X3 Pro

Tasarım ile başlamak gerekirse; POCO X3 Pro'nun standart POCO X3 modelinden neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor desek yeridir. Delikli ekran ve oval kamera tasarımı, standart modelle benzer tasarım detaylarıyla varlığını korumaya devam ediyor. Bununla birlikte 6,67 inç büyüklüğündeki ekranın Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Orta segment bir işlemci olan Snapdragon 732G'den güç alan standart POCO X3 modelinin aksine iki yıl öncesinin amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 855+'ın güçlendirilmiş bir versiyonu olan Snapdragon 860'tan güç alan POCO X3 Pro, bu sayede daha yüksek bir performans sunabiliyor. Ayrıca cihazın 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama sunduğunu da belirtelim.

POCO X3 PRO TEKNİK ÖZELLİKLER

-İşlemci:

CPU: Qualcomm Snapdragon 860

GPU: Adreno 640

-RAM: 6/8 GB

-Depolama: 128/256 GB

-Ekran:

Boyut: 6,67 inç

Çözünürlük: Full HD+

Yenileme Hızı: 120 Hz

Panel: IPS LCD

-Arka Kamera:

Ana Kamera: 48 MP, f/1.79

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2

Makro Kamera: 2 MP, f/2.4

Derinlik Sensörü: 2MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

-Batarya:

Kapasite: 5160 mAh

Hızlı Şarj: 33W

-İşletim Sistemi:

OS: Android 11

Arayüz: MIUI 12

-Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 5

POCO F3 VE POCO X3 PRO'NUN FİYATI NEDİR?

POCO F3

-6 GB RAM + 128 GB depolama: 349 Euro

-8 GB RAM + 256 GB depolama: 399 Euro

POCO X3 Pro

-6 GB RAM + 128 GB depolama: 249 Euro

-8 GB RAM + 256 GB depolama: 299 Euro

(Webtekno)