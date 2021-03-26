Mart ayının başında tanıtılan Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10S modellerinin Türkiye lansmanı düzenlendi. Kullanıcıların oldukça merak ettiği Xiaomi Redmi Note 10 Türkiye fiyatı açıklandı.

REDMI NOTE 10'UN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Yeni Redmi ailesinin giriş modeli Redmi Note 10, 6.43 inç Full HD Plus çözünürlüklü 60 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor.

Orta segment modellerden tanıdığımız Qualcomm Snapdragon 678 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefon arka tarafında Sony IMX582 sensörlü 48 Megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip. Ana kameraya ek olarak 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. 13 Megapiksel öz çekim kamerasına sahip olan cihaz, kamera performansı konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Redmi Note 10'un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan modeli 2.999 TL; 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan model 3.199 TL ve 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan modeli ise 3.399 TL fiyat etiketi ile Türkiye'de satışa sunulacak.

REDMI NOTE 10 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Standart modeline göre bir gömlek üst konumda bulunan Redmi Note 10 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Super AMOLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan modelin ana kamerası 108 Megapiksel çözünürlüklü Samsung GW3 sensörüne sahip.

Ana kameraya ek olarak 8 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. 16 Megapiksel ön kamerası bulunan cihaz, öz çekim performansı ile dikkat çekiyor.

Redmi Note 10 Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan modeli 3.799 TL ve 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanı bulunan modeli ise 3.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Redmi Note 10 5G ve Redmi 10S modellerinin Türkiye fiyatı ileri bir tarihte Xiaomi Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

XIAOMI REDMI NOTE 10 TEKNİK ÖZELLİKLER

– Ekran: 6,43 inç Super AMOLED / 1080 x 2400 piksel çözünürlük / Corning Gorilla Glass 3

– İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678

– RAM: 4/6GB

– Depolama Alanı: 64/128GB UFS 2.2

– Arka Kamera: 48 Megapiksel geniş açı + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel Makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü

– Ön Kamera: 13 Megapiksel geniş açı

– Batarya: 5,000 mAh pil / 33W hızlı şarj desteği

– İşletim Sistemi: Android 11 / MIUI 12

XIAOMI REDMİ NOTE 10 PRO TEKNİK ÖZELLİKLER

– Ekran: 6,67 inç AMOLED / 1080 x 2400 piksel çözünürlük / Corning Gorilla Glass 5

– İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G (8nm)

– RAM: 6/8GB

– Depolama Alanı: 64/128GB UFS 2.2

– Arka Kamera: 108 Megapiksel geniş açı + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel Makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü

– Ön Kamera: 16 Megapiksel geniş açı

– Batarya: 5,020 mAh pil / 33W hızlı şarj desteği

– İşletim Sistemi: Android 11 / MIUI 12

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