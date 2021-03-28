Samsung Galaxy A serisi geçtiğimiz günlerde yeni üyelerine kavuşmuştu. A30, A52 ve A70 serilerini devam ettiren bu telefonlar, Galaxy A32, Galaxy A52 ve Galaxy A72 olarak tanıtılmıştı. Fakat Samsung Türkiye, telefonlar tanıtıldığında nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını açıklamamıştı.

FİYATLAR ORTAYA ÇIKTI

Bugünse beklenen olay kısmen gerçekleşti ve Samsung Türkiye, internet sitesinde yeni telefonlardan Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Galaxy A serisine eklenen en düşük özellikli ve en bütçe dostu model olan Galaxy A32'nin nasıl bir fiyatla satışa sunulacağıysa henüz açıklanmadı. Yeni modellerin fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy A52: 3.999 TL

Samsung Galaxy A72: 4.899 TL

SAMSUNG GALAXY A52'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Galaxy A52, Samsung'un yüzünü güldüren Galaxy A51'e göre daha gelişmiş bir model. Akıllı telefonun ekranı 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına (5G modelde yenileme oranı 120 Hz) sahip. Snapdragon 720G işlemcisi ile gelen (5G modelde Snapdragon 750G var) Galaxy A52'nin 4 GB (sadece 4G'li sürüm için) /6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun arka kameraları 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. Son olarak Galaxy A52'nin 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.

SAMSUNG GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Galaxy A72'nin özellikleri ise Galaxy A52'ye benziyor. Telefon 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz'lik bir ekrana sahip. Galaxy A72, gücünü ise Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında 6 GB/8GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera yer alan telefon, ön tarafındaki çentikte ise 32 MP'lik bir kameraya yer veriyor. Son olarak Galaxy A72'nin 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.