Xiaomi'nin ismi bu aralar bolca manşetlere yansıyor. Xiaomi bugün İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışını yaptı ve üretime başladı. Teknoloji devi diğer yandan Android 11 güncellemesi listesine yeni telefonlar ekledi ve bugün Çin'de yeni bir lansman düzenleyerek Mi 11 Pro'yu da resmen duyurdu. Söylentilerle ve sızıntılarla çoğu kez isminden söz ettiren Mi 11 Pro artık resmiyete kavuşmuş oldu. Telefon özellikleriyle dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 11 Pro'da 6.67 inç büyüklüğünde bir Super-AMOLED ekrana yer veriliyor. 120 Hz yenileme hızına ve 515 PPI oranına sahip olan bu ekran, 3200 × 1440 piksel 2K çözünürlük sunarken HDR10+ ve 1700 nit parlaklık desteğine sahip.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 888'den güç alıyor. Qualcomm'un en güçlü mobil işlemcisi olan 888, 1+3+4 şeklinde sıralanan sekiz çekirdekli bir mimariyi ile inşa edilen bu yeni işlemcide 1 adet Cortex X1 çekirdeği de yer alacak. İşlemcinin grafik tarafındaki yardımcısı ise Adreno 660 birimi.

8 GB ve 12 GB LPDDR5 RAM'in yer aldığı telefon, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryası 67W kablolu ve 67W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde Samsung'un yeni GN2 kamera sensör teknolojisine sahip ilk cihaz oldu. 50 Megapiksel (1/1.12″, 2.8μm (4in1), 8P lens, OIS, Dual Pixel Pro))ana kameraya ek olarak 13 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açı ve 8 Megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. 2160p çözünürlüklü fotoğraf çekebilen cihaz, 8K'da 24 FPS, 4K'da 30 FPS, 1080p'de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Mi 11 Pro ayrıca 50x AI destekli dijital zoom yapabiliyor. Cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.

Bağlantı noktası tarafında da güncel teknolojilere sahip cihazda Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS özellikleri bulunuyor. Cihazdaki fiziksel girişin tipi ise USB Type-C Gen 2.0.

XIAOMI MI 11 PRO TEKNİK ÖZELLİKLER

– Ağırlık: 208 gr

– Ekran: 6.67 inç – Super AMOLED – 120 Hz – 3200×1440 piksel – 1700 nit – 500 PPI – 480 Hz dokunmatik tepkime süresi

– İşlemci: Snapdragon 888 – 5 nm

– Bellek ve Depolama: 8 GB RAM – 128 GB Depolama / 8 GB RAM – 256 GB Depolama / 12 GB RAM – 128 GB Depolama / 12 GB RAM – 256 GB Depolama

– Ön Kamera: 20 Megapiksel – geniş açılı

– Arka Kamera: 50 Megapiksel Samsung GN2 1/1.12″, 2.8μm (4in1), 8P lens, OIS, Dual Pixel Pro – 13 Megapiksel 123 derece ultra geniş açı – 8 Megapiksel periskop telefoto

– İşletim Sistemi: Android 11 –MIUI 12

– Batarya: 5000 mAh – 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj

– Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Aura

– Ek Özellikler: Güç butonuna gömülü parmak izi, IP68 sertifikası

XIAOMI MI 11 PRO'NUN FİYATI NEDİR?

Xiaomi Mi 11 Pro'nun başlangıç modeli (8 GB RAM + 128 GB depolama) için belirlenen fiyatı 4999 Çin Yuanı. Diğer fiyatlandırma ise şu şekilde:

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 5299 Çin Yuanı

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 5699 Çin Yuanı

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