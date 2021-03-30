Çıktıkları dönemlere damga vuran PlayStation 3, PSP ve PS Vita için Sony'den açıklama geldi. Geçtiğimiz seneler içinde üç konsolun da üretimi sona ermişti, şimdi de konsolların online mağazaları kapanıyor. Daha önce dedikodu olarak gündeme gelen bu gelişme, Sony tarafından resmen doğrulandı.

PlayStation'ın resmi destek sayfası güncellendi. Burada yer alan bilgilere göre PlayStation 3 ve PSP konsolları 2 Temmuz'da, PS Vita ise 27 Ağustos'ta çevrimiçi mağazaya olan erişimini kaybedecek. Kapanış tarihine kadar oyuncular PS Store'dan oyun satın almaya devam edebilecek.

Kullanıcıların satın aldıkları oyun, video ve diğer medya içerikleri uzun bir süre daha erişimde kalacak. Ayrıca kullanıcılar PlayStation Plus abonesi olduğu sürece önceden satın aldığı oyunları tekrar indirip oynayabilecek.

Sony çevrimiçi mağazayla eski nesil konsolların önünü kapatırken; PSP, Vita ve PS3 kullanıcılarının bir dolu kısıtlama ile karşılaşacağını açıkladı. Şirket bu konsollara sahip olan oyuncuların aşağıdaki özelliklerini sonlandıracağını söyledi:

–Oyun ve video içerikleri dahil olmak üzere PS3, PS Vita ve PSP yapımları alınamayacak.

–PS3, PS Vita ve PSP'deki yapımlarda oyun içi satın alma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

–Konsolların PlayStation Store'a olan erişimi kapatıldıktan sonra kullanıcılar PSN cüzdanındaki hediye kartları gibi para kuponlarını kullanamayacak.

Kuponların kullanılamayacak olması oyuncular için üzücü olsa da Sony bu konuyu detaylandırdı. PSN cüzdanındaki paraların hesapta kalacağını ifade eden şirket, bu parayı istedikleri zaman PlayStation Store, PlayStation App veya PS4 ve PS5 ürünlerini satın almak için kullanabileceklerini dile getirdi.

İleride herhangi bir PS4 veya PS5 oyunu satın almayı düşünmeyen kullanıcılar için ise Sony bir müjde verdi. Oyuncular cüzdanlarındaki paraların geri ödenmesini talep ederlerse, şirkete bu konuda ulaşabileceklerini iletti. (Shiftdelete)