Xiaomi Mi 11 Lite 5G'nin büyük kardeşlerine göre daha düşük özellikleri var. Uygun fiyatlı ancak performansı yüksek bir telefon olarak göze çarpıyor. Telefon geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 780G'yi kullanan ilk telefon olma ünvanına da sahip.

Mi 11 Lite 5G'nin tasarım detaylarına göz attığımızda, ilk olarak telefonun Xiaomi tarafından da bolca vurgulanan ince tasarımı dikkat çekiyor. Telefonun kalınlığı yalnızca 6.81mm ve ağırlığı ise 159 gram. Ayrıca telefonun siyah, beyaz, sarı, yeşil, pembe ve mavi olmak üzere altı farklı renk seçeneği mevcut

Ekrana gömülü bir ön kamera ve arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkan telefonun çerçevesiz ekranı, tasarım anlayışını destekleyen bir görünüm sağlıyor. 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Arka taraftaki kamera kurulumunda ise karşımıza 64 MP'lik ana kameranın yanında 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens çıkıyor. Telefonun ekranındaki delikte ise 20 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 780G'den alan ve kullanıcılarına yüksek performans sunmayı amaçlayan Mi 11 Lite 5G, 8 GB RAM ve 512 GB'a kadar yükseltilebilen 128/256 GB depolama alanı ile geliyor. Telefonun 4.250 mAh kapasiteli bataryası, 33W hızlı şarj desteği sunuyor ve telefon kutusundan 33W'lık bir hızlı şarj cihazı ile birlikte çıkıyor. Mi 11 Lite 5G, Android 11 tabanlı MIUI 12 ile geliyor.

Xiaomi, Mi 11 Lite'i Çin'de yalnızca 5G modeli ile satışa sunacak ancak küresel pazarda telefonun bir de 4G versiyonu olacak. 4G versiyonun 5G'den farkları ise kısaca bahsetmek gerekirse şöyle;

-20 MP yerine 16 MP ön kamera

-6 renk seçeneği yerine 3 renk seçeneği

-Snapdragon 780G yerine Snapdragon 732G işlemci

XIAOMI MI 11 LITE 5G ÖZELLİKLERİ:

İşlemci: Snapdragon 780G

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran:

Boyut: 6.55 inç

Yenileme Hızı: 90 Hz

Panel: Full HD+ AMOLED

Arka Kamera:

Ana Kamera: 64 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya:

Kapasite: 4.250 mAh

Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sitemi:

OS: Android 11

Arayüz: MIUI 12

XIAOMI MI 11 LITE 5G'NİN FİYATI NEDİR?

Xiaomi Mi 11 Lite 5G fiyatı:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (8GB + 128GB) - 350 dolar

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (8GB + 256GB) - 395 dolar

(Webtekno)