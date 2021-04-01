Sony, PlayStation Plus abonelerine nisan ayında vereceği oyunları resmen açıkladı. Bu ay birbirinden dikkat çekici yapımlar PS4 ve PS5 kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

Nisan ayının en ilgi çekici oyunu Days Gone. Bend Studio tarafından geliştirilen yapım, 2019'da PS4'e özel olarak çıkmıştı. Days Gone, bu senenin ikinci çeyreği içinde PC'ye geliyor.

Sniper Elite serisini daha önce duymuş veya oyunlarından birini oynamış olabilirsiniz. Zombie Army 4: Dead War, Sniper Elite serisinin yan oyunu. TPS kamera açısına sahip oyunda, Nazi zombilere karşı savaşıyorsunuz.

Nisan ayının son oyunu ise Oddworld: Soulstorm. Oddworld: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan yapım, çıkış tarihinde PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Üç oyunda 6 Nisan'dan itibaren indirmeye sunulacak. Days Gone ve Zombie Army 4: Dead War, PS4 ve PS5'te yer alırken, Oddworld: Soulstorm ise PS5 kullanıcılarına ücretsiz olacak.

