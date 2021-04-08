Sonunda Dying Light 2'den yeni bilgiler geldi. Dying Light'ın Kıdemli Teknoloji Programcısı Lukasz Burdka, geçtiğimiz günlerde WCCF Tech ile bir röportaja katıldı ve orada oyunun haritası hakkında bazı yorumlarda bulundu. Bildiğiniz gibi ilk oyun açık dünyaya sahipti ve ikinci oyun da aynı şekilde açık dünyaya sahip olacak.

Lukasz Burdka'nın dediğine göre ikinci oyunun haritası, ilk oyundan yaklaşık olarak 4 kat daha büyük olacak. Fakat Burdka bunun bir tahmin olduğunu söyledi. Yatay olarak büyüklüğünün dışında dikey olarak da çok daha büyük olacağı için oyun çok daha geniş olacak ve keşfedilecek çok fazla şey olacak. Geçtiğimiz günlerde de oyunun yeni nesil konsollarda 3 farklı modunun olacağı açıklanmıştı. Bu modlar: Kalite (ışın izleme bulunacak), Performans (60+ FPS) ve 4K.

Geçtiğimiz yıllarda oyunun geliştiricileri, oyuncuların daha geniş harita değil daha dolu harita istediğini bildiklerini söylemişti. Dying Light 2, bu yıl içerisinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

Dying Light 2, ilk oyundan 15 yıl sonra geçiyor. Oyuncular Aiden Caldwell isimli yeni bir karakteri kontrol edecek. (Donanımhaber)