BiP'e eklenen yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, sohbetlerini arşivleyebiliyor, önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleyebiliyor, mesajlarının yazı tipini istedikleri gibi değiştirebiliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında indirilme sayısı 77 milyonu aşan iletişim ve yaşam platformu BiP, her geçen gün eklenen yeni özelliklerle daha da zengin bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Kullanıcılardan gelen taleplere göre yapılan son güncellemeyle uygulamaya mesaj arşivleme, gruplarda 1000 kişiye kadar kişi destekleme ve önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleme gibi yeni özellikler de eklendi. Ayrıca BiP, artık mesaj göndermeden önce üzerine tıklayarak yazı tipini; kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak değiştirme imkânı da sunuyor.