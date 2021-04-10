Son dakika: BİP uygulamasına yeni özellikler geldi...
Son dakika haberi: BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, BİP'in yeni özelliklerini anlattı. Akıncı, "Dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir uygulama olarak, rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz yenilikçi özelliklerimiz sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biriyiz" dedi.
BiP'e eklenen yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, sohbetlerini arşivleyebiliyor, önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleyebiliyor, mesajlarının yazı tipini istedikleri gibi değiştirebiliyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında indirilme sayısı 77 milyonu aşan iletişim ve yaşam platformu BiP, her geçen gün eklenen yeni özelliklerle daha da zengin bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Kullanıcılardan gelen taleplere göre yapılan son güncellemeyle uygulamaya mesaj arşivleme, gruplarda 1000 kişiye kadar kişi destekleme ve önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleme gibi yeni özellikler de eklendi. Ayrıca BiP, artık mesaj göndermeden önce üzerine tıklayarak yazı tipini; kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak değiştirme imkânı da sunuyor.