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Teknokulis Haberler BTK, temsilci atama yükümlülüğünü yerine getiren Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı

, temsilci atama yükümlülüğünü yerine getiren 'in reklam yasağını kaldırdı

(), sosyal ağ sağlayıcısı 'in, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi dolayısıyla reklam yasağının kaldırılmasına karar verdi.

PİNTEREST'İN REKLAM YASAĞI KALDIRILDI
11 Nisan 2021, Pazar Güncelleme : 10:12:38

AA

BTK'nin, Pinterest Inc Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pinterest'in, ilgili kanunda düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19 Ocak 2021 tarihli reklam yasağının kaldırılması kararlaştırıldı.

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