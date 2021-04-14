Apple, 20 Nisan'da Türkiye saati ile 20:00'da etkinlik yapacak. Online olarak gerçekleşecek olan etkinliğe Apple Park ev sahipliği yapacak. Basın mensuplarına giden davetiyede ise "Apple Park'ta gerçekleşecek özel bir Apple Etkinliği için bize katılın. apple.com'dan çevrimiçi olarak izleyin" yazıyor. Başka bir detay da yok.

APPLE NE TANITMAYI PLANLIYOR?

Çeşitli iddialara göre yeni iPad modellerini görebiliriz. Peki iPhone SE 2021 olabilir mi? Bazılarına göre evet, bazılarına göre hayır. Apple hakkındaki öngörüleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu sene yeni bir iPhone SE modeli tanıtmayacağını söylemişti.

Diğer yandan Webrazzi'nin haberine göre kaynaklar, Apple'ın, üzerinde kamera ve HomePod hoparlör bulunduran bir Apple TV modeli üzerinde çalıştığı söylüyor.

Apple'ın yeni Apple TV modelinin haricinde ekrana sahip olan akıllı bir hoparlör üzerinde çalıştığı da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Amazon'un Echo Show'u ve Google'ın Nest Hub'ını andıran yeni ürün, iPad ve HomePod ürünlerinin bir karışımı olacak. Bu yeni ürünler, Özel Apple Etkinliği'nde karşımıza çıkabilir.