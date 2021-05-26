Apple WWDC 2021 programını resmen açıkladı

Apple daha önce yaptığı açıklamada WWDC 2021'in 7-11 Haziran tarihleri arasında olacağını ve corona virüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşeceğini duyurmuştu. Şirket şimdi de WWDC programını paylaştı.

Apple bir basın bülteninde "WWDC21, bu yılın sonlarında tüm Apple platformlarına gelecek heyecan verici yeni güncellemelerin açıklanmasıyla başlıyor. Doğrudan Apple Park'tan izlenecek olan yayın, apple.com, Apple Developer uygulaması, Apple TV uygulaması ve YouTube aracılığıyla da izlenebilecek ve yayın sona erdikten sonra isteğe bağlı onatma mevcut olacak."

Açılış konuşması 7 Haziran Pazartesi günü Türkiye saati ile akşam 20:00'de başlayacak. Ayrıca hafta boyunca sürecek etkinliğin ilk gününde, Türkiye saati ile Salı günü 12:00'de haftalık eylem programı yayınlanacak.

Apple, tüm bunların yanında Pavilions adındaki bir seçeneği de duyurdu. Apple, "WWDC21 için yeni olan Pavilions, geliştiricilere belirli bir konuyla ilgili oturumları, laboratuvarları ve özel etkinlikleri keşfetmeleri için kolay bir yol sağlıyor. Konferans katılımcıları WWDC deneyimlerini özelleştirebilir ve Swift UI, Geliştirici Araçları, 'Erişilebilirlik & Dahil Etme' ve daha fazla düzenlenmiş içeriği, yalnızca Apple Developer uygulamasından inceleyebilir." açıklamasını yaptı.

Ayrıca geliştiriciler için 200'den fazla planlanmamış "derinlemesine oturum ve bire bir laboratuvarlar" bulunuyor. Ayrıca Apple, "Apple Geliştirici Programı üyeleri, en son API'ler ve en iyi uygulamalar hakkında sorular sormak, kullanıcı arayüzü ve tasarım incelemeleri için başvurmak üzere 1.000'den fazla Apple uzmanından laboratuvar talep edip danışabilirler" şeklinde bir bilgilendirme de bulundu.

WWDC 2021'de iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS'nin yeni sürümleri tanıtılacak.

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