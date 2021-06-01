Bir Reddit kullanıcısı geçtiğimiz günlerde Epic Games'in Fransızca Facebook reklam gönderisine ait bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu gönderiye göre 3 Haziran'da ücretsiz olacak oyun Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration olarak görünüyor. Kullanıcı bu gönderinin kısa süre içinde yayından kaldırıldığını belirtti.

Tabii ki burada ilginç bir durum daha var. Bazı kişiler Epic Games'in reklam gönderisinde bir hata yaptığını ve bu yüzden gönderinin yayından kaldırılmış olabileceğini belirtti.

Tabii ki Rise of the Tomb Raider'ın ücretsiz olup olmayacağı belli değil. Geçmiş dönemde bu tür sızıntılar ve iddialar olmuştu. Bazıları gerçek çıktı, bazıları ise yanlış çıktı. Neler olacağını ise 3 Haziran Perşembe günü göreceğiz.