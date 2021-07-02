Instagram'ın en yetkili ismi açıkladı! Instagram artık bir fotoğraf paylaşım uygulaması değil!

Mosseri'nin yaptığı açıklamada artık bir fotoğraf videosu olmadıklarını söylerek, vcrilen hizmetin değiştiğini vurguluyor. Instagram bundan sonra içerik üreticileri, video, alışveriş ve mesajlaşmaya odaklanacak. Özellikle de video, YouTube ve TikTok'a benzer bir şekilde görüldüğü için Instagram'ın en önemli odak noktalarından biri olacak. Mosseri açıklamalarında video konusuna da vurgu yaptı. Bahsedilen detaylar arasında öne çıkan video içeriği, mobil odaklı videolar, tam ekran yer alıyor.

Aslında Instagram'da olan bu değişiklikler sürpriz değil. Zaten Instagram ilk çıktığı günden bu yana çok değişti, özellikle son yıllarda bünyesine kattığı yeni özelliklerle klasik bir video ve fotoğraf paylaşım platformu olmaktan çıkmıştı. Instagram'ın çevresindeki rekabet koşulları değiştikçe, son trendi takip etmek ve rakiplerinin gerisinde kalmamak için değişti.

Mosseri'nin açıklamasında YouTube ve TikTok'un isimlerini söylerek, her iki platformun popüler olduklarını ve Instagram'ın rakiplerine karşı rekabet etmek için nasıl adapte olması gerektiğinden bahsetti.