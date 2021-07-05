Android telefonlar bu işlemciden güç alacak! Snapdragon 895'in yeni detayları ortaya çıktı

Snapdragon 888, Samsung'un 5 nm üretim sürecine dayanıyor. Yakın tarihli bir raporda ise Snapdragon 895'in 4 nm ile üretileceği iddia edilmişti. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe bu iddiayı doğruladı. 895'in Samsung tarafından 4 nm olarak, 895+'ın ise TSMC'nin 4 nm teknolojisiyle üretileceğini belirtti.

Samsung'un 4 nm üretim çözümü, Koreli devin 5 nm teknolojisinin iyileştirilmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu. Daha iyi performans ve daha küçük hücre boyutu sağlıyor. Ancak bunlar dışında başka bir detay bilinmiyor.

Snapdragon 895'te Qualcomm'un yeni modemi X65 5G olacak. Bununla birlikte yonganın ARM'ın yeni tasarımına dayanan yeni CPU çekirdekleri ve Adreno 730 grafik işlemcisine sahip olması bekleniyor.