Android telefonlar bu işlemciden güç alacak! Snapdragon 895'in yeni detayları ortaya çıktı
Qualcomm geçtiğimiz hafta Snapdragon 888+'ı duyurmuştu. Bir sonraki yonga seti Snapdragon 895'in ise bu sene içinde açıklanması bekleniyor. Yeni nesil Android telefonlara güç verecek olan 895 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.
Snapdragon 888, Samsung'un 5 nm üretim sürecine dayanıyor. Yakın tarihli bir raporda ise Snapdragon 895'in 4 nm ile üretileceği iddia edilmişti. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe bu iddiayı doğruladı. 895'in Samsung tarafından 4 nm olarak, 895+'ın ise TSMC'nin 4 nm teknolojisiyle üretileceğini belirtti.
Samsung'un 4 nm üretim çözümü, Koreli devin 5 nm teknolojisinin iyileştirilmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu. Daha iyi performans ve daha küçük hücre boyutu sağlıyor. Ancak bunlar dışında başka bir detay bilinmiyor.
Snapdragon 895'te Qualcomm'un yeni modemi X65 5G olacak. Bununla birlikte yonganın ARM'ın yeni tasarımına dayanan yeni CPU çekirdekleri ve Adreno 730 grafik işlemcisine sahip olması bekleniyor.
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