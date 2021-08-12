Yapay zekadan sonuna kadar yararlanacak! Karakterler çok daha gerçekçi olacak

Video oyunlarında anakarakter veya çevredeki diğer karakterlerin hareketleri bazen oldukça ilginç olabiliyor, hatta gülünç hatalara bile neden olabiliyorlar. EA, bu sorunu çözmek için yapay zekanın yeteneklerini sonuna kadar uygulamayı planlıyor.

EA, Siggraph konferansında üzerinde çalıştıkları yeni teknolojilerden bahsetti. Dövüş sanatları hareketlerini içeren bir video paylaşıldı. Bu videoda karakterlerin gerçekçi bir şekilde hareket etmelerine vurgu yapıldı. EA yetkilileri yaptığı açıklamada, AI (Artificial Intelligence) yani yapay zeka ile karakter animasyonlarının gerçekçi şekilde oluşturulduğunu belirtti. EA'den Sebastian Starke yaptığı açıklamada, "Araştırdığımız şeyler çoğunlukla gerçekçi bir animasyon oluşturmaya odaklanıyor" dedi.

EA'in üstünde çalıştığı yapay zekalı animasyon teknolojisi, oyun geliştiricilerinin odaklandığı yeni teknolojilerden bir tanesi.

Başka isimler de yapay zeka destekli animasyon teknolojisini deniyor ve test ediyor. Ubisoft da kısa süre önce benzer bir çözümünü paylaşmıştı.