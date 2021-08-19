Boston Dynamics'in robotu Atlas'ın karizma yerle bir oldu! Parkurda bakın neler olmuş...

Robot teknolojisi günden güne daha ileriye gidiyor. Bunun en büyük örneklerinden biri Boston Dynamics'in robotları oldu. Yıllar önce sınırlı yeteneklere sahip olan Boston Dynamics robotları, şu anda yapılamaz denilen birçok şeyi yapabiliyor. Bazı yerlerde servis görevlisi olan, rehberlik yapan robotlar var. Gelecekte robotlar birçok yerde karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Boston Dynamics, insansı robot Atlas'ın parkur yeteneklerini gösterdiği videosunu paylaşmıştı. Bu video sosyal medyada oldukça ilgi görmüş ve kısa süre içinde en çok izlenen, paylaşılan içerikler arasına girmişti. Videoda her şey son derece kusursuz görünüyor, fakat işin aslı öyle değil.

Bilim eğitimcisi ve iletişim uzmanı olan Kyle Hill, Atlas'ın parkurda başından geçenleri gösteren yeni bir video paylaştı. Kısa videoda Atlas'ın engelleri aşamaması, düşmesi yer alıyor.

Aslında bu video, Boston Dynamics ekibinin Atlas'ı nasıl geliştirdiğini, neler yaptığını gösteren bir videonun ufak bir kısmı.

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ın karizma yerle bir | Video