Video Teknoloji Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ın karizma yerle bir | Video

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ın karizma yerle bir | Video

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ın karizma yerle bir | Video
19.08.2021 | 13:57

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Boston Dynamics insansı robotların yeni görüntüsünü geçtiğimiz gün yayınladı. Videoda insansı robot Atlas hızla değişen çeşitli yüksek enerjili aktivitelerle dengesini koruyarak kabiliyetlerini sergiliyordu. Bugün paylaşılan videoda, insansı robot Atlas'ın zorlu parkurda düştüğü anlar yayınlandı.

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