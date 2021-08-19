Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ın karizma yerle bir | Video
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Boston Dynamics insansı robotların yeni görüntüsünü geçtiğimiz gün yayınladı. Videoda insansı robot Atlas hızla değişen çeşitli yüksek enerjili aktivitelerle dengesini koruyarak kabiliyetlerini sergiliyordu. Bugün paylaşılan videoda, insansı robot Atlas'ın zorlu parkurda düştüğü anlar yayınlandı.