Axiom Mission 3 mürettebatı başarılı uzay görevinden Dünya'ya dönüş yaptı | Video
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki başarılı misyonun ardından Axiom Mission 3 (AX3) mürettebatı, Dünya'ya sağ salim döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye'nin uzaydaki rolünü güçlendirdik. AX3 boyunca çok şey başardık, ama bu sadece başlangıç"
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