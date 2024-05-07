Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!

İstanbul Eyüpsultan'da Türk vatandaşlığı olan ancak aslen Iraklı olduğu öğrenilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf K. 5 ay önce atıldığı okulun müdürüne kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan hastaneye kaldırılırken şüpheli kısa süre içerisinde Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yaşlı öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin Çocuk Bürodaki işlemleri sürüyor. Şüpheli öğrencinin okul müdürünün olduğu odaya girip 20 saniye sonra çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.