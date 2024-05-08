Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldürdü! Olay sonrası kan donduran videoyu paylaştı
İstanbul Eyüpsultan'da öğrenci Y.K., öğretmeni ve okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Aylar sonra liseye giden Y.K., İbrahim Oktugan'ın odasına giderek kurşun yağdırdı! Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken okul müdürü hayatını kaybetti. Y.K., olay sonrası kan donduran bu videoyu paylaştı...
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