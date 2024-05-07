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Video Yaşam Komşudan insanlık dışı eziyet: Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi!
Komşudan insanlık dışı eziyet: Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi!

Komşudan insanlık dışı eziyet: Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi!

07.05.2024 | 21:56

Antalya’nın Kaş ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Şaban T., Orhan S.’yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. İnsanlık dışı vahşet kameralara yansıdı.

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