Komşudan insanlık dışı eziyet: Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi!
Antalya’nın Kaş ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Şaban T., Orhan S.’yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. İnsanlık dışı vahşet kameralara yansıdı.
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