Milli muharip uçak KAAN yeni boyasıyla | Video 19.03.2024 | 16:10 Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ın yeni boyasını ve boyama aşamalarını sosyal medyadan paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen paylaşımda milli muharip uçak KAAN'ın yeni boyası ve boyama aşamalarına yer verildi. TUSAŞ ayrıca paylaşımında "Bizim için sanat!" notunu düştü.