Video Haber Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

27.11.2025 | 19:14

Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı 03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı 27.11.2025 | 19:14
Papa 14. Leo: Türkiye önemli bir yerde 13:31
Papa 14. Leo: Türkiye önemli bir yerde 27.11.2025 | 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya Gazze mesajı: Adalet Filistin’e borcumuzdur 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze mesajı: Adalet Filistin'e borcumuzdur 27.11.2025 | 16:13
CHP’li Gürsel Erol’dan Bakan Kurum’a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum 00:56
CHP'li Gürsel Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum 27.11.2025 | 12:59
Papa 14. Leo Türkiye’de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek 12:50
Papa 14. Leo Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek 27.11.2025 | 12:50
Bakan Tunç noktayı koydu: Kovid düzenlemesi bir af değildir 14:30
Bakan Tunç noktayı koydu: Kovid düzenlemesi bir af değildir 27.11.2025 | 12:38
İzmir’de gıda sahtekarlarına darbe! 00:52
İzmir'de gıda sahtekarlarına darbe! 27.11.2025 | 09:12
Yılın son MGK’sı sona erdi! 04:13
Yılın son MGK'sı sona erdi! 27.11.2025 | 00:53
Başkan Erdoğan: İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez | Video 37:20
Başkan Erdoğan: "İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez" | Video 26.11.2025 | 15:03
Türk Hava Yolları’ndan yenilikçi hamle: TKPAY ödeme dünyasında yerini aldı | Video 06:43
Türk Hava Yolları’ndan yenilikçi hamle: TKPAY ödeme dünyasında yerini aldı | Video 26.11.2025 | 13:58
Halk İmralı’ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video 02:10
Halk İmralı'ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video 26.11.2025 | 11:26
Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendirecek | Video 03:07
Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendirecek | Video 26.11.2025 | 11:07
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı | Video 01:55
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı | Video 26.11.2025 | 10:51
Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu maddeye yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video 00:53
Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu maddeye yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:43
Avcılar’da tırın çarptığı üst geçit kapatıldı 02:16
Avcılar’da tırın çarptığı üst geçit kapatıldı 26.11.2025 | 01:38
Avcılar’da meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi! 00:41
Avcılar’da meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi! 25.11.2025 | 18:55
Avcılar’a üst geçit kazası! Trafik durma noktasına geldi 00:16
Avcılar’a üst geçit kazası! Trafik durma noktasına geldi 25.11.2025 | 18:37
Avcılar’da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı 01:20
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı 25.11.2025 | 17:56
Başkan Erdoğan: Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlık suçudur | Video 26:03
Başkan Erdoğan: "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlık suçudur" | Video 25.11.2025 | 15:13
CHP’li Asu Kaya’dan provokasyon! Bakan Tunç: Kadına şiddette cezaları artıran biziz, şov yapmayın! | Video 00:34
CHP'li Asu Kaya’dan provokasyon! Bakan Tunç: "Kadına şiddette cezaları artıran biziz, şov yapmayın!" | Video 25.11.2025 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY