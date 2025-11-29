Video Haber Bakan Kurum'dan mahalle konakları ile ilgili paylaşım | Video
29.11.2025 | 11:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin detaylı bir video paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Yüzyılın Konut Projesi’nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak” ifadelerine verdi.

