Başkan Erdoğan: "Engelli kardeşlerimiz için fedakarca çalışıyoruz" | Video
04.12.2025 | 15:33
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2002'de kamuda sadece 5 bin engelli memur istihdam ediliyordu. Bugün bu sayı, 15 kattan fazla artışla 83 bine ulaştı." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, ikinci eylem planı hazırlıklarına başladıklarını ve yakında detayları paylaşacaklarını kaydetti.
