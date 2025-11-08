Video Yaşam Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video
Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video

Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video

08.11.2025 | 12:03

Adana’da semt pazarındaki dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler, kalabalığa rastgele ateş açtı. 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul'dan Adana'ya geldi. İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, semt pazarında tablada tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten (55) ve meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetti. 3'ü ağır toplamda 5 kişi ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten'in cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları feryat etti.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video 01:27
Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:03
Şırnak’ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video 00:10
Şırnak'ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:02
Bakırköy’de bir şahıs sokakta kedi besleyen iş insanını darbetti! O anlar kamerada | Video 01:45
Bakırköy'de bir şahıs sokakta kedi besleyen iş insanını darbetti! O anlar kamerada | Video 08.11.2025 | 11:04
Kastamonu’da Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı 6 gündür aranıyor! Bayram Helvacı A Haber’e konuştu | Video 08:43
Kastamonu'da Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı 6 gündür aranıyor! Bayram Helvacı A Haber'e konuştu | Video 08.11.2025 | 10:52
SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti! | Video 06:24
SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası'nda parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti! | Video 08.11.2025 | 10:09
’Saraçlar’ çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı | Video 01:54
'Saraçlar' çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı | Video 08.11.2025 | 10:08
Döner aşkı deprem korkusunun önüne geçti, gülümseten kaçış kamerada | Video 03:55
Döner aşkı deprem korkusunun önüne geçti, gülümseten kaçış kamerada | Video 08.11.2025 | 09:49
Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video 03:07
Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video 08.11.2025 | 09:49
Hatay’da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 00:12
Hatay'da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 07.11.2025 | 16:44
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video 00:45
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video 07.11.2025 | 16:40
Artvin’de korkunç anlar kamerada: Akaryakıt istasyonu çalışanına araç böyle çarptı! | Video 00:16
Artvin'de korkunç anlar kamerada: Akaryakıt istasyonu çalışanına araç böyle çarptı! | Video 07.11.2025 | 16:19
Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:39
Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.11.2025 | 16:14
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:10
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 07.11.2025 | 16:06
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 00:52
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31
Burdur’da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 01:24
Burdur'da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 07.11.2025 | 15:02
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 01:48
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 07.11.2025 | 14:47
Malatya’da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 00:47
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 07.11.2025 | 14:34
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 04:25
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 00:34
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 07.11.2025 | 11:44
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY