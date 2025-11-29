Video Yaşam Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video

Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video

29.11.2025 | 08:02

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir restorana motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz (57) hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 01:18
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 29.11.2025 | 08:02
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 00:14
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59
Kahramanmaraş’ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 00:55
Kahramanmaraş'ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 28.11.2025 | 16:30
Pendik’te şoke eden ’belge’ kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 04:49
Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 28.11.2025 | 15:28
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay’ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 04:54
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay'ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 28.11.2025 | 15:09
Büyükçekmece’de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 01:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 28.11.2025 | 14:14
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 02:07
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 28.11.2025 | 13:53
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 01:09
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 28.11.2025 | 10:57
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 03:18
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 28.11.2025 | 10:48
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: ’Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin’ | Video 00:47
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video 28.11.2025 | 10:22
Hatay’da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:42
Hatay'da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 28.11.2025 | 09:29
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2025 | 08:57
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 02:13
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 28.11.2025 | 08:31
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 03:32
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 28.11.2025 | 08:31
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 28.11.2025 | 01:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 04:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 27.11.2025 | 22:15
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 02:23
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 27.11.2025 | 21:44
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY