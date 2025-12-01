Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibi tutuklandı! Köpeği sitede gezdirirken görüntüleri ortaya çıktı

01.12.2025 | 18:10

Tuğçe Özbek Erol'un daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Erol'un köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı.