Ankara'da pitbull dehşeti: Çocuğun yüzü paramparça oldu

30.11.2025 | 21:15

Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 1 buçuk ve 5 yaşındaki iki kardeş yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Etimesgut ilçesinde pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk ve 5 yaşındaki kızları Doğa Öztürk'e, karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.