Kahramanmaraş'ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video
28.11.2025 | 16:30
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
04:49
04:54
01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
01:58
02:07
00:14
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33
01:09
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 28.11.2025 | 10:57
03:18
00:47
00:42
03:01
02:13
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 28.11.2025 | 08:31
03:32
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 28.11.2025 | 08:31
04:00
04:19
02:23
01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
00:06