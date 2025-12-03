Video Yaşam Gaziantep’te eski koca vahşeti! Boşandığı eşini bıçakla öldürdü, kendisini ağır yaraladı | Video
03.12.2025 | 15:56

Gaziantep’te bir şahıs, eski eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini ağır yaraladı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Halil Caymaz(32) isimli şahıs, 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Şerife Gelmeli'nin (32) evine geldi. Şüpheli şahsın eve girip kapıyı kilitlemesi sonrası tartışma çıktı. İkili evde bir süre tartıştıktan sonra İbrahim Halil Caymaz isimli şahıs, 2 çocuk annesi eski eşi Şerife Gelmeli'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, daha sonrasında ise aynı bıçakla kendisini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

KAPIYI KIRARAK EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI
Olay sonrası sesleri duyan çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikiliyi yerde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Şerife Gelmeli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı katil zanlısı ise ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öldürülen kadının cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

