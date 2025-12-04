Üsküdar’da drift yapan kadın sürücüye 47 bin TL ceza | Video 04.12.2025 | 13:31 Üsküdar’da gece saatlerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan kadın sürücüye 47 bin 385 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 29 Kasım 2025 günü saat 01.30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde meydana geldi. Rasathane Ortaokulu İETT durağı önünde aracıyla drift yaptığı anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün Meltem G. (29) olduğunu tespit etti.

Sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan toplam 47 bin 385 TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

İfadesi alınan sürücü, gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.