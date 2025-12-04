Video Yaşam 81 ilde kaçak alkol operasyonu! 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı | Video
04.12.2025 | 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonlarda 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde dün kaçak ve sahte alkole yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Ayrıca 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol ve 874 adet alkol aroması ele geçirildi. 169 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

SON 1 AYDIR OPERASYON DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya son bir ayda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. Son 1 ayda 29 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi ve 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

