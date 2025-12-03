Video Yaşam Edirne merkezli FETÖ operasyonu: Öğrenci yapılanmasında 12 gözaltı | Video
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Edirne'de Başsavcılık talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporları doğrultusunda harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve aralarında Trakya Üniversitesi'nde okuyan ile üniversiteden mezun olan kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere elle geçirildi.

Şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında işlem başlatıldığı, soruşturmanın ise genişletilerek sürdüğü bildirildi

