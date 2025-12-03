Edirne merkezli FETÖ operasyonu: Öğrenci yapılanmasında 12 gözaltı | Video
03.12.2025 | 16:51
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve aralarında Trakya Üniversitesi'nde okuyan ile üniversiteden mezun olan kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere elle geçirildi.
Şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında işlem başlatıldığı, soruşturmanın ise genişletilerek sürdüğü bildirildi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: Öğrenci yapılanmasında 12 gözaltı | Video 03.12.2025 | 16:51
01:17
00:41
01:59
Akranları, kız öğrenciyi tekme-tokat dövüp saçından sürükledi | Video 03.12.2025 | 15:30
03:34
03:11
05:20
Tatbikatta Oscar'lık performans! Basına bile saldırdı | Video 03.12.2025 | 14:59
01:31
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 03.12.2025 | 14:18
00:13
Eski futbolcu Gökhan Gönül adliyede | Video 03.12.2025 | 14:09
07:22
00:20
01:52
01:19
Bolu’da makas atan sürücünün kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 03.12.2025 | 11:40
01:19
Bolu’da makas atan sürücünün kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 03.12.2025 | 11:37
00:28
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 yaralı | Video 03.12.2025 | 11:25
08:31
02:14
02:14
00:42
Ankara'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video 03.12.2025 | 09:53
01:58
Dolandırıcıların sakladığı 85 bin Euro derin dondurucudan çıktı | Video 03.12.2025 | 09:52