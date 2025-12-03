Otomobilin çarptığı yaşlı kadın metrelerce savruldu: O anlar kamerada | Video
03.12.2025 | 15:56
Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının önce yavaş şekilde yürüdüğü, ardından hızlandığı görülüyor. Bu sırada otomobil kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle savruluyor.
