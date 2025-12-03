Video Yaşam Otomobilin çarptığı yaşlı kadın metrelerce savruldu: O anlar kamerada | Video
03.12.2025 | 15:56

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S.A.(28) idaresindeki 06 ELT 688 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki C.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının önce yavaş şekilde yürüdüğü, ardından hızlandığı görülüyor. Bu sırada otomobil kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle savruluyor.

