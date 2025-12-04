Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın paniği | Video
04.12.2025 | 08:50
Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bina sakinleri hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
00:13
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 8 kişiye tutuklama | Video 04.12.2025 | 08:52
02:35
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın paniği | Video 04.12.2025 | 08:50
06:27
01:22
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: Öğrenci yapılanmasında 12 gözaltı | Video 03.12.2025 | 16:51
01:17
00:41
01:59
Akranları, kız öğrenciyi tekme-tokat dövüp saçından sürükledi | Video 03.12.2025 | 15:30
03:34
03:11
05:20
Tatbikatta Oscar'lık performans! Basına bile saldırdı | Video 03.12.2025 | 14:59
01:31
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 03.12.2025 | 14:18
00:13
Eski futbolcu Gökhan Gönül adliyede | Video 03.12.2025 | 14:09
07:22
00:20
01:52
01:19
Bolu’da makas atan sürücünün kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 03.12.2025 | 11:40
01:19
Bolu’da makas atan sürücünün kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 03.12.2025 | 11:37
00:28
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 yaralı | Video 03.12.2025 | 11:25