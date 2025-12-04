Video Yaşam Ormanlık alanda kadını darbeden şüpheli yakalandı | Video
04.12.2025 | 10:51

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda bir kadının darbedildiği görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, sevgilisi olduğu öğrenilen kadınla tartışma yaşadığı ve kadının boğazını sıktığını ifade ettiği ortaya çıktı.

Olay dün gündüz saatlerinde Buca Otoban Batı Çıkışı ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye doğru gitti. Cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiğini gördü. O onlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. E.A. adlı şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine sevk edildi. Alınan ifadesinde, şüpheli ile sevgilisi olduğu öğrenilen kadın arasında tartışma yaşandığı, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

