7 yaşındaki üvey kardeşini demir askıyla darp ederek ölümüne neden olan ablaya 10 yıl hapis cezası ile tahliye | Video 04.12.2025 | 10:51 Fatih’te 7 yaşındaki Servet’in üvey ablası tarafından demir askıyla darp edilmesi ve ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunmasına ilişkin davada karar çıktı. Sanık üvey abla mahkemedeki son sözünde, ‘’Bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı.’’ dedi. Mahkeme, sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Fatih'te 17 Kasım 2023'de 7 yaşındaki Servet N.'nin Özbekistan uyruklu annesi Nılufar N. ve üvey ablası Mehrıbonu N. tarafından darp edilip ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunması iddiasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık olan üvey abla Mehrıbonu N. ve tutuksuz sanık Nılufar N. hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakalığı avukatı ve sanık avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Servet N. adına 'temsil kayyımı' da katıldı. Duruşmada söz alan temsil kayyımı, Servet N. adına sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

''ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM''

Sanık Mehrıbonu N. ise savunmasında, yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, ''Maktul benim kardeşimdir, aramızda hiç bir husumet yoktu. Bu olayın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşayacağım.'' dedi.

''BU HATANIN BEDELİNİN BU KADAR AĞIR OLACAĞINI BİLEMEDİM. KEŞKE KARDEŞİM YAŞASAYDI DA KENDİMİ AFFETTİRME ŞANSIM OLSAYDI''

Daha sonra sanıklara duruşmanın bitirileceği söylenerek son sözleri soruldu. Sanık Nılufar N. bir diyeceğinin olmadığını belirtirken, Mehrıbonu N. son sözünde, ''Bilerek ve isteyerek kardeşimin ölümüne neden olmadım. Çok pişmanım, bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı.'' ifadelerini kullandı.

10 YIL HAPİS CEZASI İLE TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehrıbonu N.'yi 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Nılufar N.'nin aynı suçtan beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet N.'nin odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu, çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı.

ÜVEY KARDEŞİNİ DEMİR ASKI İLE DARP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

7 yaşındaki Servet'in üvey ablası olan Mehrıbonu N.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü duştan çıktığında Servet'in üzerinde tişört altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek'e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet'in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet'e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin darp edildiğini anlattığını söylediği kaydedildi. Şüpheli Mehrıbonu'nun, kardeşi Servet'in yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek Servet'e birkaç tokat attığını, darp ettikten sonra annesinin Servet'e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak Servet'in yediği şeyleri geri kustuğunu, sonrasında ise uyuduğunu, ertesi gün uyandığında ise kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediği aktarıldı.

ANNE VE ABLANIN EYLEMLERİ SONUCU YARALANAN SERVET'İN ERTESİ GÜN VEFAT ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Şüpheli anne Nılufar N. ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu'ya tokat attığını, Servet'i darp etmediğini söylediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet'in neticeten ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

12'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu N. ve Nılufar N.'nin 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.