Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya seyirci desteği! Henüz ilk soruda…
04.12.2025 | 23:33
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Milyoner’de başarılı performanslar bu gece de ilgiyle takip edildi. Yarışmaya katılan İlayda Bozkaya isimli yarışmacı, henüz ilk soruda joker hakkını kullandı. İşte yarışmacının heyecandan joker kullanmak zorunda kaldığı o soru!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya seyirci desteği! Henüz ilk soruda… 04.12.2025 | 23:33
05:18
Adli emaneti soyan firari şüphelinin annesi ilk kez konuştu | Video 04.12.2025 | 15:48
02:39
Aksaray’da bir kayınpeder tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı | Video 04.12.2025 | 14:47
00:16
Üsküdar’da drift yapan kadın sürücüye 47 bin TL ceza | Video 04.12.2025 | 13:31
01:58
02:40
Konya'da sopa, kürek ve av tüfekli kavga kamerada | Video 04.12.2025 | 11:46
00:55
Ormanlık alanda kadını darbeden şüpheli yakalandı | Video 04.12.2025 | 10:51
01:00
Arnavutköy'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu | Video 04.12.2025 | 10:51
02:00
06:27
Selçuk Bayraktar'a Sürmeneli hemşehrisinden şarkılı destek | Video 04.12.2025 | 10:51
01:29
Arnavutköy’de minibüs şoföründen öğrencilere skandal sözler | Video 04.12.2025 | 10:51
01:16
00:13
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 8 kişiye tutuklama | Video 04.12.2025 | 08:52
02:35
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın paniği | Video 04.12.2025 | 08:50
06:27
01:22
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: Öğrenci yapılanmasında 12 gözaltı | Video 03.12.2025 | 16:51
01:17
00:41
01:59
Akranları, kız öğrenciyi tekme-tokat dövüp saçından sürükledi | Video 03.12.2025 | 15:30