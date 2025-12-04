Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya seyirci desteği! Henüz ilk soruda…

04.12.2025 | 23:33

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Milyoner’de başarılı performanslar bu gece de ilgiyle takip edildi. Yarışmaya katılan İlayda Bozkaya isimli yarışmacı, henüz ilk soruda joker hakkını kullandı. İşte yarışmacının heyecandan joker kullanmak zorunda kaldığı o soru!