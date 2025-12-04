Video Yaşam Selçuk Bayraktar'a Sürmeneli hemşehrisinden şarkılı destek | Video
04.12.2025 | 10:51

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen testte görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçmesi en çok Selçuk Bayraktar'ın Trabzon'un Sürmene ilçesindeki hemşehrilerini sevindirdi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Zafer Demir (49), Selçuk Bayraktar için bestelediği şarkıyla Bayraktar'a ülkesi için yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Yerli ve milli savunma teknolojilerinin öncüsü olan Baykar'ın teknik lideri ve İHA-SİHA sistemlerinin mimarlarından Selçuk Bayraktar için bestelediği "Vur İHA Vur SİHA" adlı şarkı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Demir, şarkının sözlerini kendi kaleme alırken, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yapay zekâ tabanlı bir seslendirme programı ile eseri dijital ortamda seslendirdi. Şarkıda, özellikle Bayraktar'ın Türk savunma sanayisine katkıları vurgulanırken, "Bir çağın kapısı gökte açıldı, düşmanın üstüne ateş saçıldı. Selçuk Bayraktar'dır bu işin başı, eğilmez Türklerin çatılan kaşı" dizeleri dikkat çekti. Dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gören çalışma, özellikle savunma teknolojilerine ilgi duyan kitleler arasında hızlı bir şekilde yayıldı.

Eserin gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini belirten Zafer Demir, müziğin yıllardır hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade ederek hemşerisi Selçuk Bayraktar'a duyduğu saygı ve gururun bu şarkıyı yazmasında etkili olduğunu söyledi.

"BİZİM İÇİN GÜZEL İŞLER YAPTI; BİZ DE BU ŞEKİLDE ONA TEŞEKKÜR ETTİK"
Sanatçı bir kimliğinin olmadığını milli ve manevi duyguları yüksek olan birisi olduğunu belirten Zafer Demir, "Yayınladığım şarkının sözlerini yazmıştım ama tabii ki sesim o kadar yeterli değil. Sanatçı bir kimliğim yok ama milli ve manevi duyguları yüksek olan birisiyim. Bilgisayar tecrübem var. Bir senedir yapay zeka üzerine çalışıyorum. Evimi ofis haline dönüştürdüm. Sözlerini daha önceden yazdığım eserimi aranje ettim. Selçuk beye bunu armağan ettik. Bizim için güzel işler yaptı. Biz de bu şekilde ona teşekkür ettik, bu şarkıyı ona armağan ettik. Selçuk Bayraktar'ın bütün videolarını izledim. Bütün imkansızlıklara rağmen önlerine engel çıkmış olmasını hep düşünüyordum. Babası Özdemir Bayraktar'ın temelini attığı güzel bir çalışmanın meyvesini alıyoruz. Uzun süreçli bir çalışma oldu ama çok güzel oldu milletimizi gururlandı. Bir Türk insanı olarak manevi ve milli duygularıma çok kabarttı" dedi.

"BURADAKİ AMACIM BENİM GİBİ DÜŞÜNEN MİLLİ DUYGULARI OLAN DUYUNCA GÖĞSÜ KABARAN İNSANLARA BİR ŞEYLER DİNLETEBİLMEKTİ"
Selçuk Bayraktar ile görüşmek istediğini kaydeden Demir, "Aynı zamanda hemşeriyiz. İnşallah görüşme imkanımız olur. Buradaki amacım benim gibi düşünen milli duyguları olan duyunca göğsü kabaran insanlara bir şeyler dinletebilmekti. Üniversite yıllarımdan gelen müzik hayranlığım bağlama ile başladı. Bunu hobi için yapıyorum ticari bir beklentim yok. Selçuk Bayraktar 'ı Cumhurbaşkanımızın damadı olduğu için değil kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çivi çakan, bir güzel iş yapanın arkasındayız. Vatandaşlık da bunu gerektirir diye düşünüyorum. Hiçbir ırk, din, mezhep ayrımı yapmadan bu ülkeye katkısı olan herkesin yanındayız. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

