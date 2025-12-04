Video Yaşam Arnavutköy’de minibüs şoföründen öğrencilere skandal sözler | Video
04.12.2025 | 10:51

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir minibüs şoförü, akbil basmadıklarını iddia ettiği öğrencilere hakaret ve beddua etti. O anlar minibüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de bir yolcu minibüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sefer halindeki minibüse binen öğrencilerden bazılarının akbil basmadığını iddia eden şoför, öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, öğrencilere hakaret ve beddua ederek tepki gösterdi.

Şoförün öğrencilere yönelik sözleri minibüste bulunan diğer yolcular tarafından da tepkiyle karşılandı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün direksiyon başında öğrencilere bağırdığı, küfür ettiği ve beddualar savurduğu anlar yer aldı.

