Arnavutköy'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu | Video

04.12.2025 | 10:51

Arnavutköy'de seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararak küle çevirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, 00:30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Fenertepe mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın İETT otobüsünün her yerine sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangını söndüren ekipler küle dönen otobüste yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
