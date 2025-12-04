Bayrampaşa’da 3 katlı binadan kopan sıva parçaları aracın üzerine düştü | Video 04.12.2025 | 08:50 Bayrampaşa'da 3 katlı binanın dış cephesinden kopan sıva malzemeleri yola düştü. Bina ve binadan kopan sıva parçaları havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 16:00 Bayrampaşa yeni doğan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yıllık olduğu öne sürülen binanın dış cephesinden sıva parçaları sokakta bulunan bir arabanın üstüne düştü. Parçaların düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Daha sonra düşen sıva parçaları sevk edilen itfaiye ve temizlik ekiplerince temizlendi. Olayda kimse yaralanmazken, sıvanın üzerine düştüğü araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay hakkında konuşan Barbaros Doğan, isimli vatandaş, "Binanın taşlar düştü ikinci kez düşüyor. Arabanın üstüne düştü. Hatta bu seferki daha fazlaydı. Valla sağlam değil binalar. İtfaiye taşları tıraşladı. Şimdilik bir sıkıntı yok. Herhalde yok. Binada yaşayanlar hâlâ var. Vallahi bir an önce çözüm arıyoruz" dedi. Binanın tahliye edilip edilmeyeceği, yetkililerin yapacağı kontrollerin ardından belli olacak.