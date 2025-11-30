Bakan Kurum: "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak" | Video

30.11.2025 | 12:25

İstanbul Küçükçekmece’deki 8 bloklu Doğuş Sitesi, Yarısı Bizden Kampanyası’nın alan bazlı dönüşüm desteği ile yeniden inşa edilecek. Depreme dayanıksız olan sitenin yıkım çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile, sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız” dedi.