Başkan Erdoğan: "Özgür ve yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek" | Video

02.12.2025 | 15:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Özgürlüklerin eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek." ifadelerini kullandı.