Başkan Erdoğan: "Özgür ve yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek" | Video
02.12.2025 | 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Özgürlüklerin eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek." ifadelerini kullandı.
35:26
