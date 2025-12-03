EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 2026 için yeni zam belli oldu! | Video
03.12.2025 | 10:32
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle emekli zammı için 5. oran da belli oldu. 2026 emekli maaşı yeni TÜFE rakamıyla daha da netleşti. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? Ocak 2026 emekli zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? İşte enflasyon sonrası ayrıntılı zam hesabı...
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 2026 için yeni zam belli oldu! | Video 03.12.2025 | 10:32
