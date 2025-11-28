Kuveyt Türk Sağlam Kart
28.11.2025 | 14:38
Kuveyt Türk Sağlam Kart özellikle eğitim ve sağlık harcamalarında üst limit olmadan 5 aya kadar vade farksız taksit imkânı sunuyor. 2 milyonu aşan kart adedi, 1,7 milyonun üzerinde kullanıcısı ve her gün yapılan 220 binden fazla işlem ile Türkiye’nin kartlı ödeme alışkanlıkları içinde güçlü bir yer edindi. Bu harcamalardan altın puan kazanmak da mümkün.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Kuveyt Türk Sağlam Kart 28.11.2025 | 14:38
05:50
11:30
06:43
03:36
Pazarlamanın geleceğini yapay zeka şekillendiriyor | Video 26.11.2025 | 10:54
05:55
10:33
07:23
04:29
04:13
Merkez Bankası açıkladı! Emekliye yeni maaş hesabı nasıl olacak? | Video 19.11.2025 | 10:27
04:38
02:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
03:13
04:37
THY’nin yeni iştiraki "TKPAY dijital cüzdan" | Video 05.11.2025 | 11:33
03:38
03:45
İslam Memiş’ten yatırımcılara altın uyarısı: "Kasım ayına dikkat" | Video 02.11.2025 | 11:11
05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
04:32
13:55