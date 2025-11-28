Kuveyt Türk Sağlam Kart

28.11.2025 | 14:38

Kuveyt Türk Sağlam Kart özellikle eğitim ve sağlık harcamalarında üst limit olmadan 5 aya kadar vade farksız taksit imkânı sunuyor. 2 milyonu aşan kart adedi, 1,7 milyonun üzerinde kullanıcısı ve her gün yapılan 220 binden fazla işlem ile Türkiye’nin kartlı ödeme alışkanlıkları içinde güçlü bir yer edindi. Bu harcamalardan altın puan kazanmak da mümkün.