Bitcoin neden düştü? Bitcoin’deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video

02.12.2025 | 14:58

A Haber canlı yayınına konuk olan kripto para uzmanı Mete Ali Başkaya, Bitcoin’de yaşanan sert değer kaybını piyasadaki teknik gelişmeleri ve yatırımcıların izlemesi gereken stratejileri değerlendirdi. Mete Ali Başkaya, düşüşün arkasındaki teknik ve küresel nedenleri sıralarken yatırımcılara portföy yönetimi konusunda uyarılarda bulundu.