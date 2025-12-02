Bitcoin neden düştü? Bitcoin’deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video
02.12.2025 | 14:58
A Haber canlı yayınına konuk olan kripto para uzmanı Mete Ali Başkaya, Bitcoin’de yaşanan sert değer kaybını piyasadaki teknik gelişmeleri ve yatırımcıların izlemesi gereken stratejileri değerlendirdi. Mete Ali Başkaya, düşüşün arkasındaki teknik ve küresel nedenleri sıralarken yatırımcılara portföy yönetimi konusunda uyarılarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
Bitcoin neden düştü? Bitcoin’deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video 02.12.2025 | 14:58
03:05
Kuveyt Türk Sağlam Kart 28.11.2025 | 14:38
05:50
11:30
06:43
03:36
Pazarlamanın geleceğini yapay zeka şekillendiriyor | Video 26.11.2025 | 10:54
05:55
10:33
07:23
04:29
04:13
Merkez Bankası açıkladı! Emekliye yeni maaş hesabı nasıl olacak? | Video 19.11.2025 | 10:27
04:38
02:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
03:13
04:37
THY’nin yeni iştiraki "TKPAY dijital cüzdan" | Video 05.11.2025 | 11:33
03:38
03:45
İslam Memiş’ten yatırımcılara altın uyarısı: "Kasım ayına dikkat" | Video 02.11.2025 | 11:11
05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
04:32