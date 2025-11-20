Video Ekonomi Cevdet Yılmaz duyurdu: "Turkcell ve Google'dan Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım" | Video
20.11.2025 | 11:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar doları bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz" dedi.

